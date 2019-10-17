Sevgilisinin kocasını öldürdü! 'Rahmetli adam gibi adamdı' dedi



Kocaeli Adliyesi 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanıklar Fahrettin Özcan ve Sibel Güntaç ile avukatları katıldı.Ölen Hüsnü Güntaç'ın yakınlarının da hazır bulunduğu duruşmada, Sibel Güntaç, "Kocam beni başka erkeklere pazarlamak istedi. Her gün ölecek miyim? diye bekliyordum. Olay günü Fahrettin Özcan'ı eve ben çağırdım. Silahı Fahrettin Özcan'a ben verdim. Evet, ben bu hatayı yaptım. O da kocamı vurdu" dedi.