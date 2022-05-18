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Sevgilisinin eski eşi ifşa etti! Skandal iddia şok etti: Hamile ama... Kayahan’ın kızı Beste Açar'dan yanıt geldi

Sevgilisinin eski eşi ifşa etti! Skandal iddia şok etti: Hamile ama... Kayahan’ın kızı Beste Açar'dan yanıt geldi

Usta sanatçı merhum Kayahan'ın kızı Beste Açar, sevgilisi Evren Bölek'in eski eşinden gelen iddia olay oldu.

Sevgilisinin eski eşi ifşa etti! Skandal iddia şok etti: Hamile ama... Kayahan’ın kızı Beste Açar'dan yanıt geldi

Merhum sanatçı Kayahan’ın kızı Beste Açar, iki aydır birlikte olduğu Evren Bölek’ten aldığı evlilik teklifini kabul etti.

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Sevgilisinin eski eşi ifşa etti! Skandal iddia şok etti: Hamile ama... Kayahan’ın kızı Beste Açar'dan yanıt geldi

Açar’ın sosyal medyada yayınladığı teklif videosunun ardından dün ‘2. Sayfa’ adlı magazin programına Bölek konuştu.

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Sevgilisinin eski eşi ifşa etti! Skandal iddia şok etti: Hamile ama... Kayahan’ın kızı Beste Açar'dan yanıt geldi

Bölek’in geçen ay boşandığı eski eşi Ece Taşkın, ihanet yüzünden boşandığını söyledi.

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Sevgilisinin eski eşi ifşa etti! Skandal iddia şok etti: Hamile ama... Kayahan’ın kızı Beste Açar'dan yanıt geldi

Taşkın, Bölek ancak söz konusu kadının kim olduğunu bilmediğini belirtti.

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