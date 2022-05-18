Sevgilisinin eski eşi ifşa etti! Skandal iddia şok etti: Hamile ama... Kayahan’ın kızı Beste Açar'dan yanıt geldi
Usta sanatçı merhum Kayahan'ın kızı Beste Açar, sevgilisi Evren Bölek'in eski eşinden gelen iddia olay oldu.
Merhum sanatçı Kayahan’ın kızı Beste Açar, iki aydır birlikte olduğu Evren Bölek’ten aldığı evlilik teklifini kabul etti.
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Açar’ın sosyal medyada yayınladığı teklif videosunun ardından dün ‘2. Sayfa’ adlı magazin programına Bölek konuştu.
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Bölek’in geçen ay boşandığı eski eşi Ece Taşkın, ihanet yüzünden boşandığını söyledi.
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Taşkın, Bölek ancak söz konusu kadının kim olduğunu bilmediğini belirtti.
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