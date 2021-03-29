Sevgilisini 'niye bu fotoğrafı beğendin' diye beyzbol sopasıyla hastanelik eden cani tutuklandı
İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde kız arkadaşı Zeynep Ç.'yi (24), sosyal medya hesabından bir erkeğin fotoğrafını beğendiği gerekçesiyle beyzbol sopasıyla darp ettiği öne sürülen Berk Ö., sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Olay, geçen salı günü, Nergis Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İzmir'de bir kafeteryada ‘Barista’ olarak çalışan Zeynep Ç. ile aynı işyerinde çalışan erkek arkadaşı Berk Ö. arasında geçen 23 Mart'ta Nergis mahallesinde birlikte yaşadıkları evde tartışma çıktı.
İddiaya göre Berk Ö., Zeynep Ç.'ye sosyal medya hesabından bir erkeğin fotoğrafını beğendiği için bağırıp, evdeki beyzbol sopası ile vurmaya başladı. Aldığı darbeler sonrasında vücudunda morluklar oluşan Zeynep Ç., Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne gidip darp raporu aldı.
Ardından polise giden Zeynep Ç., Berk Ö.'den şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, hakkında bir başka suçtan da arama kararı bulunan Berk Ö.yü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından geçen cuma günü adliyeye sevk edilen Berk Ö., tutuklandı.
Olayla ilgili konuşan Zeynep Ç., yaşadığı dehşeti şu sözlerle anlattı; “Berk ile 1.5 yıldır sevgiliyiz, beraber yaşıyorduk. Birkaç defa ayrılıp barıştık. Yaklaşık 5 ay önce de yine bir tartışmamız sonucunda ben annemin yanına İstanbul’a gitmiştim ancak daha sonra barıştık ve İzmir’e döndüm. Olay günü evde Berk bana bir erkek arkadaşımın sosyal medyadan beğendiğim fotoğrafını gösterdi ve bana ‘Sen niye bu çocuğun fotoğrafını beğendin, bu kim’ diyerek tartışmaya başladık.