Sevgilisini külotlu çorapla boğarak öldürmüştü! Mahkemede kendini böyle savundu

“BEN SADECE KENDİMİ KORUMAK İSTEDİM”

Tanık ifadesinin üzerine diyecekleri sorulan sanık Seçil Çiftçi, “Ben sadece kendimi korumak istedim. Ben ölüm haberi alınan diğer kadınlar gibi olmak istemedim. Ben kendimi sapık zihniyetli bir insandan korudum. Günlerce evimin etrafında dolanmış bir insan, ben kimseyi tehdit etmedim. Ben sadece sosyal medyanın gücünü kullanmak istedim” ifadelerini kullandı.