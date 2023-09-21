Sevgilisini külotlu çorapla boğarak öldürmüştü! Mahkemede kendini böyle savundu
Şarkıcı Seçil Çiftçi, sevgilisi Semih Sevim'in, külotlu çorapla boğularak öldürüldükten sonra cesedinin Sancaktepe'de ormanlık alana atılması hakkındaki davada konuştu. Tutuklu sanık Çiftçi "Ben ölüm haberi alınan diğer kadınlar gibi olmak istemedim. Ben kendimi sapık zihniyetli bir insandan korudum” sözleriyle savundu
İstanbul Sancaktepe'de ormanlık alanda cesedi bulunan 40 yaşındaki Semih Sevim'i külotlu çorapla boğarak öldüren şarkıcı Seçil Çiftçi’nin ‘Tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.
İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada tutuklu sanık Seçil Çiftçi ve tutuksuz sanık olan babası Cemal Çiftçi hazır bulundu. Semih Sevim'in ailesi de duruşmaya katıldı.
Seçil Çiftçi'nin bir önceki savunmasında dinlenmesini talep ettiği güvenlik görevlisi duruşmada tanık olarak ifade verdi.
Tanık Savaş C. sanık Seçil Çiftçi'nin sosyal medyadaki canlı yayınlarına katıldığını söyledi.
Tanık Savaş C. “Canlı yayınlarında yaşadığı sıkıntılardan bahsetti. Ben de savcılığa suç duyurusunda bulunmasını söyledim. Canlı yayınlara maktul de katılıyordu.
-Yayında tehditvari mesajlar yolluyordu. Ben sanığa kim olduğunu sormuştum. Engellemesine rağmen başka isimlerle yeniden yayına katıldığını söylemişti
“BEN SADECE KENDİMİ KORUMAK İSTEDİM”
Tanık ifadesinin üzerine diyecekleri sorulan sanık Seçil Çiftçi, “Ben sadece kendimi korumak istedim. Ben ölüm haberi alınan diğer kadınlar gibi olmak istemedim. Ben kendimi sapık zihniyetli bir insandan korudum. Günlerce evimin etrafında dolanmış bir insan, ben kimseyi tehdit etmedim. Ben sadece sosyal medyanın gücünü kullanmak istedim” ifadelerini kullandı.