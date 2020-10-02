Sevgilisini dövüp kan izlerini silen Rubato’nun solisti Özer Arkun için istenen hapis cezası belli oldu

Evden çıkmasına engel olmuş: İddianamede B.Y. ‘nin bunun üzerine evden çıkmaya çalıştığı ancak Arkun’un çıkmasına engel olduğu anlatıldı. B.Y.’nin evde bulunan cep telefonunu ve bilgisayarı kullanmak istediği ancak sanık tarafından buna engel olunduğu vurgulanırken, müşteki kadının kendisini odaya kitleyerek koruma altına aldığı kaydedildi. İddianamede sanığın olayın ardından odanın kapısına gelerek özür dilemeye başladığı açıklandı.