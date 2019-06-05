Sevgilisini bıçaklayan Günay Musayeva'dan olay itiraf

Sevgilisini bıçaklayan Günay Musayeva'dan olay itiraf

Günay Musayeva tartışma esnasında kendisini darp ettiği iddia edilen sevgilisi Taha Tatlıcı'yı bıçaklamasının ardından konuştu.

Sevgilisini bıçaklayan Günay Musayeva'dan olay itiraf - Sayfa 1

Oğlunu ve kendisini darp ettiği iddiasıyla sevgilisi Taha Tatlcıı'yı bıçakladığı iddia edilen oyuncu Tolga Karel'in eski eşi Günay Musayeva'ya Tatlıcı'nın ihbarı sonrası dava açıldı. 

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Sevgilisini bıçaklayan Günay Musayeva'dan olay itiraf - Sayfa 2

"Taha çok sinirliydi. Oğlumu dövdü'': Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Günay Musayeva olayda asıl kendisinin darp edildiğini ve mağdur olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Taha çok sinirliydi. Oğlumu dövdü." 

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Sevgilisini bıçaklayan Günay Musayeva'dan olay itiraf - Sayfa 3

''Üzerime saldırdığında bıçak ona battı'': "Oğlumu ve kendimi korumak için bıçağı alarak karşısına geçtim. Üzerime saldırdığında bıçak ona battı. Ben kendimi koruyordum"

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Sevgilisini bıçaklayan Günay Musayeva'dan olay itiraf - Sayfa 4

2,5 yıla kadar hapsi isteniyor: 2,5 yıla kadar hapsi istenen ünlü manken, Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. Bıçaklanan Taha Tatlıcı, ünlü mankeni ve çocuğunu dövdüğü ile ilgili iddialar hakkında ise herhangi bir açıklama yapmadı.

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