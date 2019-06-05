Sevgilisini bıçaklayan Günay Musayeva'dan olay itiraf

2,5 yıla kadar hapsi isteniyor: 2,5 yıla kadar hapsi istenen ünlü manken, Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. Bıçaklanan Taha Tatlıcı, ünlü mankeni ve çocuğunu dövdüğü ile ilgili iddialar hakkında ise herhangi bir açıklama yapmadı.