Sevgilisini bıçaklayan Günay Musayeva'dan olay itiraf
Günay Musayeva tartışma esnasında kendisini darp ettiği iddia edilen sevgilisi Taha Tatlıcı'yı bıçaklamasının ardından konuştu.
Oğlunu ve kendisini darp ettiği iddiasıyla sevgilisi Taha Tatlcıı'yı bıçakladığı iddia edilen oyuncu Tolga Karel'in eski eşi Günay Musayeva'ya Tatlıcı'nın ihbarı sonrası dava açıldı.
"Taha çok sinirliydi. Oğlumu dövdü'': Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Günay Musayeva olayda asıl kendisinin darp edildiğini ve mağdur olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Taha çok sinirliydi. Oğlumu dövdü."
''Üzerime saldırdığında bıçak ona battı'': "Oğlumu ve kendimi korumak için bıçağı alarak karşısına geçtim. Üzerime saldırdığında bıçak ona battı. Ben kendimi koruyordum"
2,5 yıla kadar hapsi isteniyor: 2,5 yıla kadar hapsi istenen ünlü manken, Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. Bıçaklanan Taha Tatlıcı, ünlü mankeni ve çocuğunu dövdüğü ile ilgili iddialar hakkında ise herhangi bir açıklama yapmadı.