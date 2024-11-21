Sevgilisine atacağı 'çok süslen' mesajını eşine atmıştı: Milyarlık boşanma davasında eski eşten yeni hamle
İş insanı Birol Akpınar, sevgilisi olduğu öne sürülen kadına atacağı mesajı 25 yıllık eşi Melek Akpınar'a atmıştı. 1 milyar TL'lik maddi ve manevi tazminat davası açan kadın, 850 bin TL de nafaka talep etmişti. Melek Akpınar'dan yeni bir hamle geldi.
İş insanı Birol Akpınar'ın sevgilisine atacağı mesajı eşine atması üzerine boşanma davası açılmış ve eski eş 850 bin lira nafaka talep etmişti.
Türkiye'nin önde gelen müteahhitlik firmalarından Ünal Akpınar İnşaat'ın patronu Birol Akpınar ile Melek Akpınar 25 yıl önce evlendi.
"Çok süslen..."
Birol Akpınar, 2022 yılında şirketinde çalışan sevgilisi Selda Balta'ya atacağı, "Çok süslen, duşunu yap; altı olmayan kahveci güzeli elbiseni giy" mesajını yanlışlıkla eşine atmıştı.
Melek Akpınar eşini takip ederek Birol Akpınar ve sevgilisi Selda Balta'nın 3 ayrı şehirde, 5 yıldızlı otellerde süit odalarda konakladıklarına dair otel kayıtları ve otel kamera kayıtlarına ulaştı.