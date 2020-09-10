Sevgilisi tecavüzcü çıktı! Denizli'de üniversiteli genç kız dehşeti yaşadı
Üniversite öğrencisi Şeyda Küçükay (25), ayrılmak istediği eski nişanlısı Erdem D. (38) tarafından kaçırıldı. Kaçırıldığı Kocaeli'de 9 gün işkence gören Küçükay, fırsatını bulup kaçtı. Daha sonra Denizli'ye gelen Küçükay, peşini bırakmayan Erdem D.’nin silahlı saldırısına uğradı.
DENİZLİ Pamukkale Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğrencisi Şeyda Küçükay, 3 yıl önce sosyal medyadan Kocaeli'de yaşayan Erdem D. ile tanıştı. Aralarında duygusal bir bağ oluşan Erdem D ile Şeyda Küçükay, bir süre sonra nişanlandı.
Taciz ve tecavüz suçlamaları olduğunu öğrenince ayrılmak istedi: Şeyda Küçükay, Erdem D. hakkında dolandırıcılık, taciz ve tecavüz suçlamaları olduğunu öğrenince ayrılmak istedi. Erdem D.'yi terk eden Küçükay, önce Artvin'deki ailesinin yanına gitti, ardından da Denizli'ye döndü.
Ayakkabılarını bıçakla kesip ölümle tehdit etti
Şeyda Küçükay'ın peşini bırakmayan Erdem D., Denizli'ye gelip oturduğu evi buldu. Küçükay'ın yaşadığı dairenin yanındaki daireyi kiralayan Erdem D., eski nişanlısını 3 ay takip etti. Bu sırada Küçükay'ın kapı önündeki terliklerini ve ayakkabılarını bıçakla kesip o anları da cep telefonuyla görüntüleyen Erdem D. eski nişanlısını ölümle tehdit etti. Erdem D.'nin yanındaki dairede yaşadığından haberi olmayan Küçükay, gelen görüntülü mesajı görünce polise giderek şikayetçi oldu.
Dövüp burnunu kırdı
Bu olayın ardından Erdem D., bir firmaya ait yemek kuryesine iddiaya göre yaklaşık bin TL verip, Şeyda Küçükay'ın yaşadığı eve gönderdi. Apartmanın güvenlik kamerasınca görüntülenen o anlarda; kendisine yemek gönderildiğini sanan Küçükay, kuryeye kapıyı açtı. Bu sırada kuryenin ardından gelen Erdem D., Küçükay'ı dövüp burnunu kırarak kaçtı. Şeyda Küçükay'ın şikayeti üzerine polis tarafından yakalanan Erdem D. tutuklandı.