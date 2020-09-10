Sevgilisi tecavüzcü çıktı! Denizli'de üniversiteli genç kız dehşeti yaşadı

Ayakkabılarını bıçakla kesip ölümle tehdit etti

Şeyda Küçükay'ın peşini bırakmayan Erdem D., Denizli'ye gelip oturduğu evi buldu. Küçükay'ın yaşadığı dairenin yanındaki daireyi kiralayan Erdem D., eski nişanlısını 3 ay takip etti. Bu sırada Küçükay'ın kapı önündeki terliklerini ve ayakkabılarını bıçakla kesip o anları da cep telefonuyla görüntüleyen Erdem D. eski nişanlısını ölümle tehdit etti. Erdem D.'nin yanındaki dairede yaşadığından haberi olmayan Küçükay, gelen görüntülü mesajı görünce polise giderek şikayetçi oldu.