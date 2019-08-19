Sevgilisi Lider Şahin ile poz veren Didem Soydan yarı çıplak halini paylaştı

Dün gece 'Cahide Alaçatı'da bir hayli keyifli görüntülenen Didem Soydan ve Lider Şahin, mekan çıkışı görüntülenmemek için kaçmak yerine objektiflerin karşısına geçtiler ve sarılarak poz verdiler. Bu hareketleriyle aşklarını herkese duyuran çiftten Didem Soydan ise ardından sosyal medyada paylaştığı fotoğraf ile dikkatleri üzerine çekti.