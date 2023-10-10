Sevgilisi hamileydi, Neymar ikinci kez baba oldu! Yıldız futbolcu, yeni doğan kızını böyle kucakladı
Şu sıralar Suudi Arabistan liginde top koşturan ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar, ikinci kez baba oldu. Kız bebeği dünyaya gelen futbolcunun, eski kız arkadaşından 12 yaşında bir de oğlu bulunuyor.
Şu sıralar Suudi Profesyonel Ligi takımlarından El-Hilâl'de forma giyen dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar, yeniden baba oldu.
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31 yaşındaki yıldız futbolcu ile 28 yaşındaki kız arkadaşı Bruna Biancardi, bir kız bebekleri olduğunu duyurdu.
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Çift, kızlarına Mavie adını verdi.
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Neymar'ın eski kız arkadaşı Carolina Dantas'tan 12 yaşında Davi Lucca adında bir oğlu var.
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