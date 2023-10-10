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Sevgilisi hamileydi, Neymar ikinci kez baba oldu! Yıldız futbolcu, yeni doğan kızını böyle kucakladı

Sevgilisi hamileydi, Neymar ikinci kez baba oldu! Yıldız futbolcu, yeni doğan kızını böyle kucakladı

Şu sıralar Suudi Arabistan liginde top koşturan ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar, ikinci kez baba oldu. Kız bebeği dünyaya gelen futbolcunun, eski kız arkadaşından 12 yaşında bir de oğlu bulunuyor.

Sevgilisi hamileydi, Neymar ikinci kez baba oldu! Yıldız futbolcu, yeni doğan kızını böyle kucakladı

Şu sıralar Suudi Profesyonel Ligi takımlarından El-Hilâl'de forma giyen dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar, yeniden baba oldu.

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Sevgilisi hamileydi, Neymar ikinci kez baba oldu! Yıldız futbolcu, yeni doğan kızını böyle kucakladı

31 yaşındaki yıldız futbolcu ile 28 yaşındaki kız arkadaşı Bruna Biancardi, bir kız bebekleri olduğunu duyurdu.

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Sevgilisi hamileydi, Neymar ikinci kez baba oldu! Yıldız futbolcu, yeni doğan kızını böyle kucakladı

Çift, kızlarına Mavie adını verdi.

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Sevgilisi hamileydi, Neymar ikinci kez baba oldu! Yıldız futbolcu, yeni doğan kızını böyle kucakladı

Neymar'ın eski kız arkadaşı Carolina Dantas'tan 12 yaşında Davi Lucca adında bir oğlu var.

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