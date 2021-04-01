Sevgilisi genç kadını ormana götürüp dehşeti yaşattı! Sonu korkunç şekilde bitti.
Sevgilisi tarafından ormana götürülen 33 yaşındaki kadının sonu korkunç şekilde bitti.
Kan donduran olay Rusya'nın Novodvinsk kentinde gerçekleşti. Vyacheslav adlı adam, sevgilisi Olga Shlyamina'nın güzellik yarışmasını kazanmasıyla birlikte kıskançlık krizine girdi.
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33 yaşındaki Olga Shlyamina'nın başka erkeklerle flört edeceğini düşünen Vyacheslav korkunç bir plan kurdu.
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Vahşi planını uygulamak için Vyacheslav, sevgilisi Olga Shlyamina'yı karlar altındaki ormana götürdü.
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Olga Shlyamina'dan haber alamayan yakınları paniğe kapıldı.
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