Sevgilisi evli çıktı! Ebru Polat'tan çarpıcı açıklamalar!

''Sevgilimin evli olduğunu öğrendim. Eşinin kardeşiyle tanıştım. O benim akrabam dedi. Öyle öğrendim. Adam karaktersizse eşinin ne suçu var. Evlilik muhabbeti hiç olmamıştı. O kadar özenli bir insandı ki... Her sabah çiçeklerle uyandırırdı. Canavar çıktı.