Sevgilisi evli çıktı! Ebru Polat'tan çarpıcı açıklamalar!
Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Ebru Polat, sevgilisinin evli çıktığını anlattı. Polat, canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Ebru Polat, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Polat, sevgilisinin evli çıktığını da katıldığı canlı yayın programında ayrıntısıyla anlattı. İşte Ebru Polat'ın o çarpıcı açıklamaları...
''Sevgilimin evli olduğunu öğrendim. Eşinin kardeşiyle tanıştım. O benim akrabam dedi. Öyle öğrendim. Adam karaktersizse eşinin ne suçu var. Evlilik muhabbeti hiç olmamıştı. O kadar özenli bir insandı ki... Her sabah çiçeklerle uyandırırdı. Canavar çıktı.
Madam şarkısını evli olduğunu öğrendiğim eski sevgilime yazdım. Evli adamla hiçbir zaman birlikte olmam demiştim. O yüzden söyleyemedi sanırım. İlk defa kandırıldım.
Bazı kadınların hayattaki en büyük başarısı zengin eş bulmak. Sevgilim ekonomi sıfından uçak bileti alırsa ondan ayrılırım. Ama uçakta sadece ekonomi bölümü varsa uçarım''