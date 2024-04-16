Sevgilisi Ceyda Düvenci'yi ilk kez paylaştı! Yeni bir aşk mı doğdu?
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Ünlü Türk oyuncu Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, sekiz yıllık evliliklerini sona erdirdi. Boşanmaları tek celsede gerçekleştiği halde Düvenci, hayatını yalnız geçirmek istemediğini belirten açıklamalarıyla dikkat çekti ve yeni bir aşka kapılarını açık bıraktığını ima etti. Kısa süre içinde Ceyda Düvenci'nin adı, Ebru Cündübeyoğlu'nun eski eşi Güçlü Mete ile anılmaya başladı.
2014 yılında Kaz Dağları'nda Bülent Şakrak ile nikâh masasına oturan Ceyda Düvenci, geçtiğimiz yıl evliliklerindeki sorunlar nedeniyle yollarını ayırma kararı almışlardı.
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İki ünlü oyuncu Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 8 yıllık ilişkilerini 15 dakikada sonlandırdı.
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Açıklamalarında "Daha 46 yaşındayım, tabii ki aşık olacağım." diyerek aralık kapı bırakan güzel oyuncu Ceyda Düvenci'den yılın aşk bombası geldi.
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Ebru Cündübeyoğlu'nun eski eşi Güçlü Mete ile aşka yelken açan çifte hayranlarından da beğeni yağdı.
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