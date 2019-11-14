Sevgilisi Caner Karaloğlu'nun eşiyle kavga eden Tuba Ünsal'dan 'özel hayat' şartı
Geçtiğimiz günlerde bir söyleşiye katılan Tuba Ünsal'ın 'özel hayat' şartı ve gazetecilere söyledikleri olay oldu.
Bir süredir Elisabeth Mas ile evli olan Caner Karaloğlu ile yasak aşk yaşayan Tuba Ünsal, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir söyleşinin ardından gazetecilere yaptığı uyarısıyla olay oldu.
Gazetecilere özel hayat şartı koyan Tuba Ünsal, ''Özel hayat sorusu sormayacaksanız konuşurum. Ama röportajda ben de telefonumun kaydını açarım, sizi çekerim, özek hayat sorarsanız paylaşırım'' dedi.
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Ünsal, gazetecilere sunduğu bu şartın ardından ise röportaj vermekten vazgeçerek, hızla arabasına binip uzaklaştı.
Peki, neler olmuştu?
Tuba Ünsal'ın sevgilisi Caner Karaloğlu eşi İspanyol model Elisabeth Mas ile 2014 yılında İstanbul'da tanışmış, 2016 yılında da kızlarını kucaklarına almıştı. 2017 yılında hayatlarını birleştiren çift, geçtiğimiz sene boşanma kararı almış fakat boşanma bir türlü gerçekleşememişti.