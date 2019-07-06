Sevgilisi bacak güzeli eski manken Çökeliler'i evde başka bir erkekle görünce dehşet saçtı!

Mudanya polisi yaptıkları incelemelerde olayın meydana geldiği evin eski manken Alev Çökeliler'e ait olduğunu tespit etti. Olay esnasında evde Çökeliler'in dışında bir kişinin daha olduğunu belirleyen ekipler, olay yerine gelen İ.Ö'yi gözaltına alıp, diğer 2 şüphelinin peşine düştü. Çökeliler ve cinayeti işlediği iddia edilen Sadık Ş. Mudanya Asayiş Grup Amirliği ekipleri tarafından Mudanya'da yakalanarak gözaltına alındı.