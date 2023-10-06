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Sevgilimle sevişirken bana dedi ki... Esra Dermancıoğlu'ndan olay itiraf!

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Sevgilimle sevişirken bana dedi ki... Esra Dermancıoğlu'ndan olay itiraf!

2010-2012 tarihlerinde ekrana gelen "Fatmagül'ün Suçu Ne?" dizisinde hayat verdiği 'Mukaddes' rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu Katarsis programına konuk oldu. Oyuncu "Çok kişisel olacak ama bunu hiçbir zaman unutmadım" diyerek bir sevgilisiyle yaşadığı bir anı anlattı.

Sevgilimle sevişirken bana dedi ki... Esra Dermancıoğlu'ndan olay itiraf!

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Esra Dermancıoğlu, son olarak estetikli ünlüleri radarına almıştı. Sosyal medyada güldüren başarılı oyuncu son olarak Katarsis'in konuğu oldu.

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Sevgilimle sevişirken bana dedi ki... Esra Dermancıoğlu'ndan olay itiraf!

Uzman Klinik Psikolog Gökhan Çınar'ın konuğu Esra Dermancıoğlu kendisine "Çok tatlı bir deli" denmesine itiraz ederek "Bu bana ters geliyor, ben deli değilim ama sürünün içinde çok aynı davranmıyor olabilirim" dedi.

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Sevgilimle sevişirken bana dedi ki... Esra Dermancıoğlu'ndan olay itiraf!

Esra Dermancıoğlu paylaşımlarına dair de "Hiçbir amacım yok, çocukken de böyleydim. Çok saniyelik şeyler" dedi.

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Sevgilimle sevişirken bana dedi ki... Esra Dermancıoğlu'ndan olay itiraf!

"Kendime döndüğüm zaman karanlıklara girdiğim de oluyor" sözlerine açıklık getiren oyuncu "Bir tek kendimle anlaşıyorum gibiyim. Buradaki kendimle olma hali sonsuz bir mutluluk. O karanlığı beraber yaşıyoruz bunu kimseyle paylaşmadım belki beraber olduğumuzda sevgililerim şahit olmuş olabilirler" dedi.

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