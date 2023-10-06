Sevgilimle sevişirken bana dedi ki... Esra Dermancıoğlu'ndan olay itiraf!

Uzman Klinik Psikolog Gökhan Çınar'ın konuğu Esra Dermancıoğlu kendisine "Çok tatlı bir deli" denmesine itiraz ederek "Bu bana ters geliyor, ben deli değilim ama sürünün içinde çok aynı davranmıyor olabilirim" dedi.