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Sevgililer Günü kutlaması dönüşü feci kaza! Kadınlar öldü, erkekler yaralı...

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Sevgililer Günü kutlaması dönüşü feci kaza! Kadınlar öldü, erkekler yaralı...

BURSAa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 14 Şubat Sevgililer Günü yemeğinden dönen 2 çiftin bulunduğu otomobil kontrolden çıkarak taklalar attı. Kaza neticesinde 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Sevgililer Günü kutlaması dönüşü feci kaza! Kadınlar öldü, erkekler yaralı...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde saat 02.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, 14 Şubat Sevgililer Günü yemeğinden dönen 2 çiftin bulunduğu otomobil kontrolden çıkarak taklalar attı. Kaza neticesinde 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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Sevgililer Günü kutlaması dönüşü feci kaza! Kadınlar öldü, erkekler yaralı...

Bursa'dan İnegöl'e seyreden Sedat Taşdemir (31) yönetimindeki 16 SDT 92 plakalı otomobil, yağış nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan araç taklalar atarak tarlaya uçtu. Kaza sonucu araçta sıkışan sürücünün nişanlısı Eda Ateşmen (24) ile Zeynep Murhan (32) hayatını kaybetti. Sürücü ile yanında yolcu konumunda bulunan Mustafa Murhan (36) yaralandı.

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Sevgililer Günü kutlaması dönüşü feci kaza! Kadınlar öldü, erkekler yaralı...

Kaza yerine 112, polis, jandarma ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralanalar ve hayatını kaybedenler ekiplerce araçtan çıkarıldılar. Yaralı sürücü Sedat Taşdemir (31) ve yolcu Mustafa Murhan (36) ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. 

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Sevgililer Günü kutlaması dönüşü feci kaza! Kadınlar öldü, erkekler yaralı...

Ölen 2 kişinin cenazesi savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

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