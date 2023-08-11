Sevgili oyunuyla tuzağa düşürüp öldürdüler! Aparttaki vahşette ilk ifade paylaşımlar dikkat çekti
İSTANBUL'da geçtiğimiz günlerde korkunç bir olay yaşanmıştı. 19 yaşındaki M.P., sevgili oyunuyla kandırdığı 47 yaşındaki Murat Arpapay'ı günlük kiralık daireye götürmüş ve orada bekleyen çete üyeleriyle birlikte Arpapay'ı kimyasal sıvı enjekte ederek öldürmüştü. Olayda M.P.'nin ilk ifadesi ortaya çıkarken yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.
Bahçelievler'de 26 Temmuz günü yaşanan korkunç olay iddialara göre şöyle yaşandı: Uzun yıllar İngiltere'de yaşayan Murat Arpapay 1993'te Türkiye'ye kesin dönüş yapıp Bahçelievler'de ailesine ait evde, yine yurtdışındaki ailesinden her ay düzenli olarak gelen parayla yaşamını sürdürüyordu.
Sabah'ın haberine göre, zaman zaman da çevirmenlik yaparak para kazanan Arpapay, evinin yakınında bulunan Ersen Başak'ın kafesine de sık sık gidip zaman geçiriyordu.
İddiaya göre; Ersen Başak, Arpapay'ın maddi durumunun iyi olduğunu ve ailesinden her ay para geldiğini öğrenince korkunç cinayeti planladı.
Ersen Başak'ın daha önceden tanıdığı genç kızlar Muhterem Perçikli ve Serpil Demir de planda rol aldı.