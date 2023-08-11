Sevgili oyunuyla tuzağa düşürüp öldürdüler! Aparttaki vahşette ilk ifade paylaşımlar dikkat çekti

Bahçelievler'de 26 Temmuz günü yaşanan korkunç olay iddialara göre şöyle yaşandı: Uzun yıllar İngiltere'de yaşayan Murat Arpapay 1993'te Türkiye'ye kesin dönüş yapıp Bahçelievler'de ailesine ait evde, yine yurtdışındaki ailesinden her ay düzenli olarak gelen parayla yaşamını sürdürüyordu.