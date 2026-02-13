Sevdiğim Sensin ilk bölümü ile milyonları ekrana kilitledi...
Star TV’nin yeni dizisi Sevdiğim Sensin, dün akşama damga vurdu. Başrollerde Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın yer aldığı dizi ilk bölümü ile büyük beğeni topladı.
Dün akşam ilk bölümü yayınlanan Sevdiğim Sensin dizisinde başrolü Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz paylaşıyor.
Askerlik görevi sırasında yaşanan deprem felaketinde köy halkını yağmacılara karşı koruyan İstanbullu Erkan ile köylü kızı Dicle’nin yaşadıklarını konu alan dizi, ilk bölümüyle sosyal medyada viral oldu.
Seyirciler yönetmenliğini Gökçen Usta’nın üstlendiği diziye tam puan verdi. Sevdiğim Sensin" dizisi ilk bölümüyle; Total grubunda 6.24 izlenme oranı ve 16.42 izlenme payı, AB’de 4.63 izlenme oranı ve 13.43 izlenme payı, ABC1’de ise 5.84 izlenme oranı ve 15.43 izlenme payı elde etti.
Oyuncular; Aytaç Şaşmaz, Helin Kandemir, Hüseyin Avni Danyal, Esra Ronabar, Deniz Işın, Özlem Conker, Cihat Süvarioğlu, Umutcan Ütebay, Elçin Zehra, Nisan Büyükağaç, Barış Baktaş , Emrah Aytemur, Gökhan Soylu, Murat Seven,