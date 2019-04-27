Sevdiği adama 159 bin mesaj atmıştı. Mahkemede isteği herkesi şaşırttı!

''Birkaç mesaj yüzünden...''

Taciz ettiği adamın şikayeti üzerine hapsi boylayan kadın, yaklaşık 1 yıldır tutuklu ve bu süreçte psikolojik destek alıyor. Ades, içinde bulunduğu süreç için, "159.000 mesaj çektiysem ne olmuş? Bunlar sadece şakaydı. Bence bu çok saçma, olayların buna döndüğüne inanamıyorum. Birkaç mesaj yüzünden hapiste olduğuma inanamıyorum!'' yorumunu yaptı.