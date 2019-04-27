Sevdiği adama 159 bin mesaj atmıştı. Mahkemede isteği herkesi şaşırttı!
ABD'nin Arizona eyaletinde tanıştığı bir adama 159 bin adet taciz mesajı atarak tehdit eden Jacqueline Ades, mahkeme tarafından suçlu bulunarak geçtiğimiz sene tutuklanmıştı. Ades'in mahkemedeki isteği ise yok artık dedirtti.
ABD'nin Arizona eyaletinde tanışıp, yalnızca bir kere buluştuğu adama günde en az 500 mesaj atan Jacqueline Ades, 2018'in Mayıs ayında mahkeme tarafından tutuklandı ve hapse girdi. Ades'in mahkeme jürisine bulunduğu istek ise duyanları şaşkına çevirdi.
''Böbreklerinden suşi yapacağım"
Buluştuğu adama toplam 159 bin taciz mesajı atan Ades, yalnızca mesaj göndermekle kalmadı. Psikolojisinin bozuk olduğundan şüphelenilen kadın, yalnızca bir kere buluştuğu adama, ''Böbreklerinden suşi yapacağım" ve "Kanında banyo yapmak istiyorum" gibi dehşet saçan mesajlar attıktan sonra harekete geçti.
Mesajlarla yetinmeyen Ades, takıntı haline getirdiği adamın evine gitti ve küvetini doldurup banyo yaptı. Bu garip olay karşısında ne yapacağını şaşıran polisler, Ades'i zorla küvetten çıkardı.
''Birkaç mesaj yüzünden...''
Taciz ettiği adamın şikayeti üzerine hapsi boylayan kadın, yaklaşık 1 yıldır tutuklu ve bu süreçte psikolojik destek alıyor. Ades, içinde bulunduğu süreç için, "159.000 mesaj çektiysem ne olmuş? Bunlar sadece şakaydı. Bence bu çok saçma, olayların buna döndüğüne inanamıyorum. Birkaç mesaj yüzünden hapiste olduğuma inanamıyorum!'' yorumunu yaptı.