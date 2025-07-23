Sevda Türküsev Z kuşağına verdi veriştirdi!

'MÜHENDİS OLDUM ASGARİ ÜCRETLE Mİ BAŞLAYACAĞIM' DİYORLAR"

"Diplomanız olması ya da çocuklarınıza bir diploma edindirmek için en iyi okullara yolluyorsunuz ama çocuklarınızın yeteneklerini geliştirmediğiniz için çocuklarınızın komplekslerini de törpülemediğiniz için çocuklar diplomayı aldığı zaman herkes bizi bekliyor... Tecrübe nedir çocuklar bilmiyor. ‘Ben 4 sene okudum mühendis oldum. Asgari ücretle mi başlayacağım’ diyorlar.

INFULUENCER OLMA ÖZENTİSİ

Emin olun bugün 100 bin 200 bin alanlar da asgari ücretle başladı. Üniversite bitirmiş çocuklar influencer adı altında gayrimeşru yollara da başvuruyorlar."

"İŞ BEĞENMİYORLAR"

Z kuşağı çalışmak istemiyor diyen Türküsev ayrıca, bir iş beğenmeme durumu olduğunu söyledi.