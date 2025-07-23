Sevda Türküsev Z kuşağına verdi veriştirdi!
Sevda Türküsev gündeme damga vuran açıklamaları ile dikkat çekiyor. Katıldığı bir yayında kredi çekip tatile giden vatandaşlar hakkında açıklama yapan Sevda Türküsev bu kez de gençlere verdi veriştirdi. Türküsev gençleri diploma meraklısı olmakla suçladı.
Sevda Türküsev, geçtiğimiz günlerde kredi çekip tatile gidilmesine ilişkin yorumunun sorulduğu bir programda, "Bu soruyu İlber Ortaylı'ya sorduğunu farz ediyorum ve cevap veriyorum: Geri zekalı bunlar. Yaşlanınca ben de onun gibi olacağım herhalde" diyerek yanıt vermişti.
Türküsev bu kez de gençleri hedef aldı. Z kuşağı ile ilgili açıklama yapan Sevda Türkisev bu kuşağı diploma meraklısı olarak değerlendirdi.
"DİPLOMA SAHİBİ OLMA HEVESİ BAŞLADI"
"Yapılan araştırmalarda Z kuşağı haftada 4 gün çalışmak istiyor onu da sabah 9 akşam 5, öğle de 1 saat öğle arası istiyor bunun yanında dolgun maaş istiyor." diyen Türküsev, "Bizde bir diploma sahibi olma hevesi başladı, sanki diplomaya sahip olduğunuz zaman her şeye sahip oluyorsunuz" ifadelerini kullandı.
'MÜHENDİS OLDUM ASGARİ ÜCRETLE Mİ BAŞLAYACAĞIM' DİYORLAR"
"Diplomanız olması ya da çocuklarınıza bir diploma edindirmek için en iyi okullara yolluyorsunuz ama çocuklarınızın yeteneklerini geliştirmediğiniz için çocuklarınızın komplekslerini de törpülemediğiniz için çocuklar diplomayı aldığı zaman herkes bizi bekliyor... Tecrübe nedir çocuklar bilmiyor. ‘Ben 4 sene okudum mühendis oldum. Asgari ücretle mi başlayacağım’ diyorlar.
INFULUENCER OLMA ÖZENTİSİ
Emin olun bugün 100 bin 200 bin alanlar da asgari ücretle başladı. Üniversite bitirmiş çocuklar influencer adı altında gayrimeşru yollara da başvuruyorlar."
"İŞ BEĞENMİYORLAR"
Z kuşağı çalışmak istemiyor diyen Türküsev ayrıca, bir iş beğenmeme durumu olduğunu söyledi.