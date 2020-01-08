Sevda Demirel'in Neslihan Doğrusöz'ün eski sevgilisine attığı mesajlar ifşa oldu!

Yeğeninin eşcinsel evlilik yapmasına isyan ederek açıklamalar yapan Sevda Demirel'in ameliyatsız cinsiyet değiştiren DJ Neslihan Doğrusöz ile aşk yaşaması magazin gündemine bomba gibi düştü. Sevda Demirel'in Neslihan Doğrusöz'ün bir önceki ilişkisi için yaptığı yorumlar da ifşa oldu.