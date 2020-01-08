Sevda Demirel'in Neslihan Doğrusöz'ün eski sevgilisine attığı mesajlar ifşa oldu!
Aşkları magazin gündemine bomba gibi düşen Sevda Demirel'in Neslihan Doğrusöz'ün eski sevgilisi Eyen'e mesajlar attığı ortaya çıktı.
Yeğeninin eşcinsel evlilik yapmasına isyan ederek açıklamalar yapan Sevda Demirel'in ameliyatsız cinsiyet değiştiren DJ Neslihan Doğrusöz ile aşk yaşaması magazin gündemine bomba gibi düştü. Sevda Demirel'in Neslihan Doğrusöz'ün bir önceki ilişkisi için yaptığı yorumlar da ifşa oldu.
Neslihan Doğrusöz, cinsiyet değiştirme sürecinde milli sporcu Büşra Eyen ile aşk yaşamış ve bu zorlu süreçte kendisine çok büyük destek olduğunu söylemişti.
İkilinin ilişkilerine destek veren isimlerin başında ise şarkıcı Sevda Demirel geliyordu. Hatta Demirel, Neslihan ve Büşra'nın ilişkisine destek olduğunu göstermek için "Güzel Büşra'm hep mutlu olun" yorumunu yapmıştı.
Sevda Demirel, cinsiyet değiştirme sürecinde yeni tarzına hayran kaldığı Neslihan Doğrusöz için de "Bu kadar da ayıp oluyor diğer erkeklere. Şimdi onlar ful bunalıma girecek maşallah" demişti.