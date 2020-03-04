Sevda Demirel cinsiyet değiştiren sevgilisi Doruk Doğrusöz ile ayrıldı
Doruk Doğrusöz, Sevda Demirel ile yaşadığı aşkla gündeme gelmişti ki ilişkilerinde flaş bir gelişme yaşandı.
2020 yılının ilk bomba aşklarından biri olan Sevda Demirel ve cinsiyet değiştirmenin ardından Neslihan olan adını Doruk Doğrusöz olarak değiştiren Neslihan'ın olay aşklarında flaş bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda Demirel'e evlilik teklifi eden 14 Şubat'ta nişan yapacaklarını söyleyen çift vazgeçti
Yüzük baktıkları esnada kameraların objektifine yakalanıp davullu zurnalı düğün yapacaklarını söyleyen ikili, sosyal medyada da birbirlerine 'Karıcım-Kocacım' diyerek hitap edip paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyordu. İkiliden Demirel, ayrılık kararı aldıklarını söyledi.
Demirel, biten ilişkisinin ardından ilk kez konuşarak şunları söyledi:
"Sosyal medyada üzerimize çok geldiler. Doruk çok iyi bir insan. Bir süre yalnız kalmaya ihtiyacım var."
Sosyal medyada ilişkilerini gözler önünde yaşayan çift, Instagram hesaplarından beraber fotoğraflarını sildi.