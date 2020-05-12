Sevcan Yaşar Sermiyan Midyat'ın dayağını anlattı detaylar ürpertici

"Beni tekmeledi, kapının önüne attı": Sevcan Yaşar konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Sermiyan'ın psikolojik ve fiziksel şiddetin 'Aman olay basına yansımasın' diye hep sessiz kaldım. Ama olay artık sevimsiz bir hal almaya başlayınca ayrılmaya karar verdim.