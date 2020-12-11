Sevcan Yaşar: Sermiyan Midyat konuşursam mahrem görüntülerimi yaymakla tehdit etti
Oyuncu ve yönetmen Sermiyan Midyat'ın darp ettiği eski sevgilisi Sevcan Yaşar'dan yeni ifşalar: "Semiryan Midyat kaç kere darp etti beni, konuşmamam için mahrem görüntülerim üzerinden beni tehdit bile etti."
Oyuncu ve Semiryan Midyat’ın kendisini darp ettiğini söyleyen ve şikâyetçi olarak dava süreci başlatan Sevcan Yaşar'dan yeni iddialar geldi. Sermiyan Midyat'ın önceki günkü açıklamaları üzerine konuşan Sevcan Yaşar, "Anlattıklarının hepsi yalan. Kaç kere darp etti beni. Hep sustum. Beni konuşmamam için, mahrem görüntülerimle bile tehdit etti” dedi.
Uygulanan şiddeti söylememesi için gizlice çekildiği mahrem görüntüleri üzerinden tehdit edildiğini ileri süren Sevcan Yaşar, "Bir televizyon programına çıkıp bana iftira attı. Söylediklerinin hepsi yalan. Ben susuyordum bugüne kadar. Sırf onu linç ettirmemek için..." dedi ve bomba açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamadan satır başları...
- Yüzümü, bedenimi ne hale getirdiği ortada. Ben onu linç ettirmemek için susarken, o bir televizyon programına katılarak beni kamuoyu önünde küçük düşürmek ve linç ettirmek için her şeyi yaptı. Kendini haklı göstermek için hiç sıkılmadan beni suçluyor. Gerçek dışı iddialar ortaya atıyor.
- Kaç kere darp etti beni. Hep sustum. Beni konuşmamam için tehdit bile etti. Hatta ilk defa söylüyorum; bana uyguladığı şiddeti söylememem için gizlice çektiği mahrem görüntülerim üzerinden beni tehdit bile etti.