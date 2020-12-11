Sevcan Yaşar: Sermiyan Midyat konuşursam mahrem görüntülerimi yaymakla tehdit etti

- Yüzümü, bedenimi ne hale getirdiği ortada. Ben onu linç ettirmemek için susarken, o bir televizyon programına katılarak beni kamuoyu önünde küçük düşürmek ve linç ettirmek için her şeyi yaptı. Kendini haklı göstermek için hiç sıkılmadan beni suçluyor. Gerçek dışı iddialar ortaya atıyor.