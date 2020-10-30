Sevcan Orhan 'işsiz kaldım' diyerek derdini anlattı sebebi ise herkesle aynı
Ünlü türkücü Sevcan Orhan, sağlığına kavuştu fakat işine kavuşamadı. Orhan, 'işsiz kaldım' diyerek derdini paylaştı.
Geçtiğimiz sene hayranlarını korkutan Sevcan Orhan, sağlığına kavuştu fakat tam sahnelere geri dönmüşken koronavirüs salgını onu da vurdu. Müzisyenlerin işsiz kalmasına neden olan kovid 19 yüzünden isyanı bastı.
Uzun süredir sahne almayan Sevcan Orhan, "Malum iş yapamıyoruz. Hem ülkemizi hem de dünyayı büyük etkisi altına almış olan bir virüs illeti var. Sosyal medyadan bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama yine de çok işsizim" dedi.
Öte yandan Sevcan Orhan'ın yoğun bakıma alındığı ilk gün kansere yakalandığı haberleri çıkan, ancak özel bir hastanede 'Videotorakoskopi' operasyonu geçirdiği öğrenilmişti.
Sevcan Orhan, iki gün boyunca yoğun bakımda kalmıştı. Apar topar hastaneye kaldırılmasıyla sevenlerini de endişelendiren Orhan, birkaç gün sonra hasta yatağından şu açıklamayı yapmıştı: