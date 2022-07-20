Setten ilk görüntüler geldi! Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat 12 yıl aradan sonra Şile'de buluştu
Aşk-ı Memnu dizisinde başrol paylaşan Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ hayranlarının yoğun istekleri üzerine yeni bir projede buluştu. Ünlü isimlerin birlikte rol aldığı dijital filmlerinin setinden ilk kare geldi.
2008 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve efsaneleşen dizi Aşk-ı Memnu'nun başrol oyuncuları Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ yıllar sonra birlikte!
Çekildiği günden beri Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Aşk-ı Memnu dizisinin hayranları, dizinin başrol oyuncularını tekrardan bir arada görmek istediklerini söyleyince yapımcılar harekete geçti.
OGM Pictures’ın patronu Onur Güvenatam ünlü isimleri 12 yıl aradan sonra Netflix için çekilecek dijital aşk filminde buluşturdu.
Güzel haberi yeni baba olan Kıvanç Tatlıtuğ hayranları ile paylaşmıştı. Eski partnerler Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat, dün ilk kez bir araya geldi ve okuma provalarına başladı.