Sette silikonları patlayınca sinir krizi geçiren Ece Uslu'nun bikinili pozları olay!
Başarılı oyuncu Ece Uslu, sosyal medya hesabından yaptığı bikinili paylaşım ile ağızları açık bıraktı. Ünlü oyuncunun düzgün fiziği dikkatleri üzerine çekti.
Bir dönem Fox Tv'de yayınlanan Dayan Yüreğim adlı dizide yaşadığı talihsiz dolay nedeniyle sinir krizi geçirdiği iddia edilen Ece Uslu, sosyal medya hesabından yaptığı bikinili paylaşımlarla kendine hayran bıraktı. 44 Yaşında olan başarılı oyuncunun düzgün fiziği ise gözlerden kaçmadı.
Yaz döneminin gelmesiyle Çeşme'deki yazlığında tatilin keyfini çıkaran Ece Uslu, sosyal medya hesabı Instagram'dan bikinili pozlarını sevenleriyle paylaştı. 44 yaşındaki Uslu, paylaşımına "En işe yaramayan günümüz, hiç gülmediğimiz gündür. Chesterfield" notunu yazdı.
Ece Uslu'nun bikinili paylaşımlarına ise takipçileri, ''Yıllar sizi daha da güzelleştiriyor'', ''Bu ne güzellik böyle'' gibi yorumlar yaparak övgüler yağdırdılar.
Sette silikon krizi
Bir dönem Fox Tv'de yayınlanan Dayan Yüreğim adlı dizide rol alan Ece Uslu için sürekli agresif tavırlar sergilediği, sık sık hastalık ve benzeri bahaneler uydurup çekimlere gitmediği ve set ekibini canından bezdirdiği iddia edilmişti.