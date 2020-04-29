Setlere ara veren Hazal Kaya'dan müjdeli haber! Yeni projesi belli oldu

Setlere ne zaman başlanabileceği konusunda bir fikrinin olmadığını söyleyen Hazal Kaya, “Yazın çekilmesi planlanan bir sinema filmim vardı. Tabii ki durduk. Ne zaman başlarız bilmiyorum. Yapımcılar ne düşünüyor, ne yapıyorlar kendi aralarında hiçbir fikrim yok” diyerek, yeni projesi ile ilgili bilgi verdi.