Setlere ara veren Hazal Kaya'dan müjdeli haber! Yeni projesi belli oldu
Meslektaşı Ali Atay ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Hazal Kaya, bir süredir ekranlardan uzak duruyor. Kaya'dan sevenlerine müjdeli haber geldi. Yeni bir proje ile geri dönüyor.
Eşi Ali Atay ile 2019 yılında dünyaevine giren ve mutlu bir evlilikleri olan Hazal Kaya, 5 ay önce bebeği Fikret Ali'yi kucağına aldı. Uzun bir süredir ekranlardan uzak kalan güzel oyuncunun yeni projesi belli oldu. Tuvana Büyükçınar'ın sorularına yanıt veren Kaya, takipçilerini heyecanlandıran sözler sarf etti.
Setlere ne zaman başlanabileceği konusunda bir fikrinin olmadığını söyleyen Hazal Kaya, “Yazın çekilmesi planlanan bir sinema filmim vardı. Tabii ki durduk. Ne zaman başlarız bilmiyorum. Yapımcılar ne düşünüyor, ne yapıyorlar kendi aralarında hiçbir fikrim yok” diyerek, yeni projesi ile ilgili bilgi verdi.
Başarılı oyuncu Kaya, geçtiğimiz günlerde de hamilelik sürecinde oldukça zor günler yaşadığını ve özellikle hemcinslerinden kendisine gelen psikolojik şiddet gördüğünü söyledi.
5 ay önce oğlu Fikret Ali'nin dünyaya gelmesiyle anne olan Hazal Kaya, oğlunu kucağına aldıktan sonra yaşadıklarını şu sözlerle aktardı: "Biraz daha duygusallaştım. Aslında anne olarak diye değil, bizim umutsuzluğa düşme hakkımız yok.