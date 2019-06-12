Setlerde yer almayan Fahriye Evcen reklamlardan milyonlar kazanıyor!
Yakın zamanda bebekleri Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, yaptıkları reklam anlaşmalarıyla gündem olmaya devam ediyor.
13 Nisan'da oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, bu sıralar sıkça sosyal medya hesaplarından yaptıkları reklam anlaşmaları ile gündeme geliyorlar. Eskiden reklam anlaşmaları konusunda daha seçici olan Fahriye Evcen, bu sıralar sıkça sosyal medya hesabından reklam anlaşmaları gerçekleştiriyor.
Oğlu Karan'ı kendisi büyütmek isteyen ve bebeği ile vakit geçirmek isteyen Fahriye Evcen, gelen dizi ve film tekliflerine sıcak bakmıyor. Oğlu Karan'ı yalnız bırakmak istemeyen Evcen, sosyal medyadan reklam alarak para kazanmaya devam ediyor.
Özellikle Arap ülkeleri ile yüksek rakamlı reklam anlaşmaları yapan Fahriye Evcen, Instagram paylaşımları başına ciddi bir kazanç elde etmeye başladı.
Instagram paylaşımı üzerine anlaşma yaptığı lens firmasından 1 milyon TL kazandığı konuşulan güzel oyuncu, anlaşma noktasında olduğu bir Arap kozmetik firmasından 2.5 milyon TL talep etti.