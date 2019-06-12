Setlerde yer almayan Fahriye Evcen reklamlardan milyonlar kazanıyor!

13 Nisan'da oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, bu sıralar sıkça sosyal medya hesaplarından yaptıkları reklam anlaşmaları ile gündeme geliyorlar. Eskiden reklam anlaşmaları konusunda daha seçici olan Fahriye Evcen, bu sıralar sıkça sosyal medya hesabından reklam anlaşmaları gerçekleştiriyor.