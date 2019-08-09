Set çalışanıyla eşini aldattı Somer Sivrioğlu yasak aşkıyla otelde görüntülendi
Eşini Tv8'de yayınlanan MasterChef programındaki bir editörle aldatan Somer Sivrioğlu, aylar süren sessizliğin ardından yasak aşkıyla bir otelde ortaya çıktı.
Yayınlandığı ilk sezonuyla Türkiye'de oldukça beğenilen MasterChef yarışmasının sevilen jürisi Somer Sivrioğlu, sette çalışan bir isimle eşini aldattığı ortaya çıkmış ve gündeme bomba gibi düşmüştü. Eşinin boşayacağı ünlü şef, uzun süre sonra sevgilisiyle görüntülendi.
Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru ortaya çıkan ihanet, uzun süre gündemi meşgul etmiş ve Somer Sivrioğlu adeta linç edilmişti. 18 yıllık eşini aldatan Sivrioğlu, son olarak Pınar adlı sevgilisiyle Beşiktaş'ta görüntülendi.
Öğle yemeği yediler: Beşiktaş'ta ünlü bir otelde öğle yemeği yiyen ikilinin taksiye binip kısa süre sonra otelden ayrıldığı öğrenildi.
Pazarda görüntülenmişlerdi: Somer Sivrioğlu ve editör sevgilisi Pınar, geçtiğimiz aylarda halk pazarında bu şekilde görüntülenmişti.