Set çalışanıyla eşini aldattı Somer Sivrioğlu yasak aşkıyla otelde görüntülendi

Set çalışanıyla eşini aldattı Somer Sivrioğlu yasak aşkıyla otelde görüntülendi

Eşini Tv8'de yayınlanan MasterChef programındaki bir editörle aldatan Somer Sivrioğlu, aylar süren sessizliğin ardından yasak aşkıyla bir otelde ortaya çıktı.

Set çalışanıyla eşini aldattı Somer Sivrioğlu yasak aşkıyla otelde görüntülendi - Sayfa 1

Yayınlandığı ilk sezonuyla Türkiye'de oldukça beğenilen MasterChef yarışmasının sevilen jürisi Somer Sivrioğlu, sette çalışan bir isimle eşini aldattığı ortaya çıkmış ve gündeme bomba gibi düşmüştü. Eşinin boşayacağı ünlü şef, uzun süre sonra sevgilisiyle görüntülendi.

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Set çalışanıyla eşini aldattı Somer Sivrioğlu yasak aşkıyla otelde görüntülendi - Sayfa 2

Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru ortaya çıkan ihanet, uzun süre gündemi meşgul etmiş ve Somer Sivrioğlu adeta linç edilmişti. 18 yıllık eşini aldatan Sivrioğlu, son olarak Pınar adlı sevgilisiyle Beşiktaş'ta görüntülendi.

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Set çalışanıyla eşini aldattı Somer Sivrioğlu yasak aşkıyla otelde görüntülendi - Sayfa 3

Öğle yemeği yediler: Beşiktaş'ta ünlü bir otelde öğle yemeği yiyen ikilinin taksiye binip kısa süre sonra otelden ayrıldığı öğrenildi.

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Set çalışanıyla eşini aldattı Somer Sivrioğlu yasak aşkıyla otelde görüntülendi - Sayfa 4

Pazarda görüntülenmişlerdi: Somer Sivrioğlu ve editör sevgilisi Pınar, geçtiğimiz aylarda halk pazarında bu şekilde görüntülenmişti.

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