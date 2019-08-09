Set çalışanıyla eşini aldattı Somer Sivrioğlu yasak aşkıyla otelde görüntülendi

Yayınlandığı ilk sezonuyla Türkiye'de oldukça beğenilen MasterChef yarışmasının sevilen jürisi Somer Sivrioğlu, sette çalışan bir isimle eşini aldattığı ortaya çıkmış ve gündeme bomba gibi düşmüştü. Eşinin boşayacağı ünlü şef, uzun süre sonra sevgilisiyle görüntülendi.