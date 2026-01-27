Sessizliğini bozdu! Bayhan'ın aşk itirafı gündeme bomba gibi düştü
Ekranların sevilen yarışması Survivor 2026'nın öne çıkan isimlerinden Bayhan, özel hayatına dair yaptığı samimi ve çarpıcı açıklamayla gündeme oturdu. Aşk hayatına ilişkin sözleri kısa sürede sosyal medada yankı uyandırırken, hayranlarını da duygulandırdı. Bakın Bayhan neler söyledi...
Survivor 2026nın dikkat çeken isimlerinden biri olan ünlü şarkıcı Bayhan, aşk itirafında bulundu. Özel hayatına ilişkin yaptığı duygusal açıklamalar, hayranları arasında ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bakın Bayhan, hangi sözleriyle magazin gündemine bomba gibi düştü...
Bir dönemin en çok izlenilen projelerinden Popstar Türkiye yarışmasındaki sıra dışı yorumu ve kendine has müzik tarzı ile geniş bir hayran kitlesi edinen şarkıcı Bayhan, Survivor'da sergilediği performans ve kişiliğiyle popülerliği katlandı.
Her yaptığıyla sürekli gündemde kalmayı başaran Bayhan, bu defa aşk hayatına dair samimi bir açıklama yaptı. Ünlü şarkıcının "platonik aşk" itirafı, sevenlerini üzdü.