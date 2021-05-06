Ses kısıklığına ne iyi gelir evde ses kısıklığını giderecek öneriler!
Ses kısıklığı sadece fiziksel değil psikolojik sorunları da beraberinde getiriyor. Ses kısıklığını evde gidermeniz ise bazı ipuçlarıyla mümkün. İşte ses kısıklığına iyi gelen öneriler...
Ses kısıklığı nedir?
"Ses kısıklığı", genellikle ses kalitesindeki herhangi bir değişikliği tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Bu ses titremesi, halsizlik, yorgunluk, değişen ses perdesi, nefes alma veya gergin ses kalitesi gibi çeşitli şikayetleri yansıtır.
Kanser türlerinin işareti olabilir
Ses kısıklığının, geçici bir rahatsızlıktan daha fazlası olabileceği akılda tutulmalıdır. İki haftanın sonunda iyileşmeyen ses kısıklığı yaşayan herkesin bir doktora görünmesinde fayda bulunmaktadır. Ses kısıklığı çok sayıda tedavi edilebilir sorundan kaynaklanabildiği gibi, aynı zamanda belirli kanser türlerinin bir işareti de olabilir. Bu işaretlerin erken dönemde yakalanılması, tedavi başarısını da artırır.
Ses kısıklığına ne iyi gelir?
Ses kısıklığında öncelikle nedene yönelik tedavi planlanır. Bununla birlikte ses kısıklığını hafifletmek için bazı kişisel bakım ve günlük rutin önerileri uygulanabilir. Bu öneriler şu şekildedir:
-Ses istirahati sesini yoğun kullananlar için uygun bir yöntemdir. Birkaç gün ses dinlendirilmeli, konuşmaktan ve bağırmaktan kaçınılmalıdır. Fısıltı şeklinde konuşulmamalıdır. Çünkü fısıldamak ses tellerinin daha çok yorulmasına neden olur.
- Sıvı tüketimi artırılmalıdır. Bol sıvı içmek bazı semptomların hafiflemesini ve boğazın nemlenmesini sağlar
-Kafein içeren içecekler ve alkolden uzak durulmalıdır. Bu ürünler boğazın kurumasına neden olduğu için ses kısıklığını daha kötü hale getirebilir