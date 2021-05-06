Ses kısıklığına ne iyi gelir evde ses kısıklığını giderecek öneriler!

Ses kısıklığına ne iyi gelir?

Ses kısıklığında öncelikle nedene yönelik tedavi planlanır. Bununla birlikte ses kısıklığını hafifletmek için bazı kişisel bakım ve günlük rutin önerileri uygulanabilir. Bu öneriler şu şekildedir:

-Ses istirahati sesini yoğun kullananlar için uygun bir yöntemdir. Birkaç gün ses dinlendirilmeli, konuşmaktan ve bağırmaktan kaçınılmalıdır. Fısıltı şeklinde konuşulmamalıdır. Çünkü fısıldamak ses tellerinin daha çok yorulmasına neden olur.