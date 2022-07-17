Ses kısıklığı yaşayanlar için uzman isimden önemli uyarı

Hastalar, seslerinin erkek sesi gibi kalın olmasından ve telefonda konuştukları kişinin kendilerini erkek sanmaları gibi nedenlerden dolayı hastanelere başvurabiliyor. Oluşan bu rahatsızlık ise kısa süren bir ameliyat ile tedavi edilebiliyor.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Necati Enver, tedavinin hastalar açısından kolay olduğunu ve sesin yaklaşık 1 hafta sonra kullanılabildiğini belirtti.