Ses kısıklığı yaşayanlar için uzman isimden önemli uyarı
Doç. Dr. Necati Enver, sigaranın zararları ile ilgili vatandaşlara önemli uyarılarda bulunurken sigaranın ses tellerine yaptığı hasarlarla ilgili de önemli bilgiler verdi.
Sigaranın saymakla bitmeyen zararlarının yanı sıra çok az bilinen bazı kötü yönleri de bulunuyor. Sigaranın zararları ile ilgili açıklamalarda bulunan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Necati Enver, sigaranın ses tellerindeki kalıcı hasarlarını dile getirdi.
Özellikle kadınların ses tellerinde daha çok etki gösteren sigara, önlem alınmadığı veya içmeye devam edildiği takdirde tehlikeli sonuçlara gebe olabiliyor.
Sigara kullanımı insanlarda birçok olumsuz etkiyi beraberinde getiriyor. Çeşitli hastalıkların yanı sıra sigara kullananlarda ses kısıklığı da meydana gelebiliyor. Bu problem nedeniyle seste kalınlaşma, sesin cızırtılı gelmesi, sesin kolay yorulması, boğuk ve zor duyulur bir ses gibi belirtiler görülebiliyor. Zarar gören ses tellerinde poliplerin ve ödemlerin oluşmasıyla meydana gelen ses kısıklığı nedeniyle ileri safhalarda nefes darlığı ve konuşmakta ciddi güçlükler de oluşabiliyor. Bu rahatsızlığı geçiren kadınlarda ise ses kalınlaşması oluşabiliyor.
Hastalar, seslerinin erkek sesi gibi kalın olmasından ve telefonda konuştukları kişinin kendilerini erkek sanmaları gibi nedenlerden dolayı hastanelere başvurabiliyor. Oluşan bu rahatsızlık ise kısa süren bir ameliyat ile tedavi edilebiliyor.
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Necati Enver, tedavinin hastalar açısından kolay olduğunu ve sesin yaklaşık 1 hafta sonra kullanılabildiğini belirtti.