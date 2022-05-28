Servetine servet kattı! Bölüm başı ücretini 150'ye katladı Can Yaman Aras Bulut İynemli Haliç Ergenç'e fark attı
Yeni dizisi için dijital bir platformla anlaşma sağlayan Can Yaman, 'bol sıfırlı anlaşma' haberi ile magazin gündemine bomba gibi düştü.
'İnadına Aşk' dizisiyle adını duyuran, Demet Özdemir'le başrolü paylaştığı 'Erkenci Kuş'la yıldızı parlayan Can Yaman, 'Bay Yanlış' final yaptıktan sonra kariyerinde radikal bir adım attı ve yurt dışına gitti.
İtalya'da muazzam bir ilgiyle karşılanan oyuncu, rol aldığı dizinin dışında katıldığı TV programlarından 100 bin euro kazanır hale geldi.
Yaman'ın, İtalya'da çektiği dizi ve kazandığı para kadar sosyal medya paylaşımları ve sevgilileriyle adı hep gündemde kaldı.
Yaman Bir uçağın arkasına taktırdığı, "Diletta benimle evlenir misin? Seni seviyorum, Can..." yazısıyle evlilik teklifinde bulunduğu İtalyan spiker Diletta Leotta'yla sürpriz şekilde ayrıldı.