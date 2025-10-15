Serveti ve daireleri ile biliniyor 'Küçük Emrah' ortaya çıktı! Son haline bakın

GAYRİMENKUL SERVETİ DİLLERE DESTAN

Tam bir gayrimenkul yatırımcısı olan ve 330 dairesi olduğu konuşulan Emrah, Sibel Kirer ile evli. Bu evlilikten iki oğlu olan Emrah'ın bir de uzun yıllar varlığını reddettiği ve DNA testi sonucu kabul etmek zorunda kaldığı Tayfun isminde evlilik dışı bir oğlu bulunuyor.