Serveti ve daireleri ile biliniyor 'Küçük Emrah' ortaya çıktı! Son haline bakın
Bir süredir ekrandan uzak durmayı tercih eden şarkıcı ve oyuncu Emrah Erdoğan son paylaşımı ile gündeme oturdu. Hem cimriliği hem de emlak alanındaki serveti ile bilinen Emrah, yaş alınca botokslanmış. Emrah'ın saçlarındaki kırlarla yaptığı son imajı Özcan Deniz'in son haline benzetildi.
Herkesin 'Küçük Emrah' olarak tanıdığı şarkıcı Emrah Erdoğan uzun bir süredir hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü isimler arasında yer alıyordu. 'Götür Beni Gittiğin Yere', 'Ağla Gözbebeğim', 'Bizi Kimse Ayıramaz', 'Boynu Bükükler' gibi şarkılarla adından söz ettiren Emrah, yoğun sahne hayatına devam etse de ekranlardan hala uzak durmayı seçiyor. Emrah, sosyal medyadaki son paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekerken, son haliyle birçok yorum aldı.
GAYRİMENKUL SERVETİ DİLLERE DESTAN
Tam bir gayrimenkul yatırımcısı olan ve 330 dairesi olduğu konuşulan Emrah, Sibel Kirer ile evli. Bu evlilikten iki oğlu olan Emrah'ın bir de uzun yıllar varlığını reddettiği ve DNA testi sonucu kabul etmek zorunda kaldığı Tayfun isminde evlilik dışı bir oğlu bulunuyor.
CİMRİLİĞİ MEŞHUR
Gayrimenkul serveti kadar cimriliği ile bilinen Emrah, evlilik dışı olan oğluna 'zırnık' koklatmaması ile bir çok kez haber olmuştu. Emrah, konserlerle servetine servet katmaya devam ederken bu kez yeni imajı ile gündem oldu.
SON HALİ ŞAŞIRTTI
Uzun süredir gözlerden uzak olan 54 yaşındaki Emrah son halini sosyal medyada paylaştı. Sosyal medya hesabından yeni imajını gözler önüne seren şarkıcı Emrah, Özcan Deniz'in yeni imajlı halini benzetildi.