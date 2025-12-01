Serveti aklınızı uçuracak! Wilma Elles kazancını bakın nereye yatırıyor...
“Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisindeki performansıyla geniş kitlelerin hafızasına kazınan, Almanya doğumlu ünlü oyuncu Wilma Elles, yıllardır sürdürdüğü yatırımlarıyla da dikkat çekiyor. Kariyerini ara vermeden sürdüren Wilma Elles kazancını ise bakın nereye yatırıyor.
Kazancını genellikle gayrimenkul yatırımlarına yönlendiren Elles, tercihlerini Dubai ya da Londra yerine İstanbul’dan yana kullanıyor.
Günaydın’dan Gökhan Gökduman'ın haberine göre ünlü oyuncu, Alibeyköy, Eyüpsultan, Silahtarağa, Pazariçi, İslambey ve Pierre Loti bölgelerinde 10’dan fazla daire satın alarak hepsini kiraya verdi.
“Dört çocuk sahibi olup kariyere devam etmek zor olmuyor mu?” sorusuna samimi bir cevap veren Elles, “Zor yanları elbette var ama hem çocuklarıma hem işime yetişiyorum. Hatta 4 çocukla hayatımın en mutlu dönemini yaşıyorum.” dedi.
Aynı zamanda sanat dünyasının en yardımsever isimleri arasında yer alan Wilma Elles, sosyal sorumluluk projelerine destek vermeye devam ediyor.