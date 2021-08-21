Servet kazandılar! En çok kazanan oyuncular açıkladı: İlk sıra bakın kimin oldu

Variety Dergisi, film anlaşmalarından en çok kazanan oyuncuları açıkladı. Açıklanan listede bu yıl sadece 3 kadın oyuncu yer aldı.



Hollywood'daki kadın ve erkek oyuncular arasındaki ücret eşitsizliğinin yine gündeme getirildiği listede en çok kazanan isimler şöyle..