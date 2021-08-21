Servet kazandılar! En çok kazanan oyuncular açıkladı: İlk sıra bakın kimin oldu
Film anlaşmalarıyla Hollywood'da en çok kazanan kadın ve erkek oyuncular belli oldu.
Variety Dergisi, film anlaşmalarından en çok kazanan oyuncuları açıkladı. Açıklanan listede bu yıl sadece 3 kadın oyuncu yer aldı.
Hollywood'daki kadın ve erkek oyuncular arasındaki ücret eşitsizliğinin yine gündeme getirildiği listede en çok kazanan isimler şöyle..
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10 - Ryan Gosling, The Grey Man - 20 milyon dolar
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9 - Sandra Bullock, The Los City of D - 25 milyon dolar
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8 - Julia Roberts, Leave the World Behind - 25 milyon dolar
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