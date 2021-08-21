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Servet kazandılar! En çok kazanan oyuncular açıkladı: İlk sıra bakın kimin oldu

Servet kazandılar! En çok kazanan oyuncular açıkladı: İlk sıra bakın kimin oldu

Film anlaşmalarıyla Hollywood'da en çok kazanan kadın ve erkek oyuncular belli oldu.

Servet kazandılar! En çok kazanan oyuncular açıkladı: İlk sıra bakın kimin oldu

Variety Dergisi, film anlaşmalarından en çok kazanan oyuncuları açıkladı. Açıklanan listede bu yıl sadece 3 kadın oyuncu yer aldı.

Hollywood'daki kadın ve erkek oyuncular arasındaki ücret eşitsizliğinin yine gündeme getirildiği listede en çok kazanan isimler şöyle..

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Servet kazandılar! En çok kazanan oyuncular açıkladı: İlk sıra bakın kimin oldu

10 - Ryan Gosling, The Grey Man - 20 milyon dolar

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Servet kazandılar! En çok kazanan oyuncular açıkladı: İlk sıra bakın kimin oldu

9 - Sandra Bullock, The Los City of D - 25 milyon dolar

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Servet kazandılar! En çok kazanan oyuncular açıkladı: İlk sıra bakın kimin oldu

8 - Julia Roberts, Leave the World Behind - 25 milyon dolar

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