Sertap Erener'i görenler tanıyamadı! Son hali hayranlarını şaşkına uğrattı
'Vur Yüreğim' şarkısını Şanışer ile tekrardan seslendireceğini açıklayan Sertap Erener şarkının yeni klibi çekilirken o esnada çekilen fotoğrafları sosyal medya üzerinden paylaştı. Ünlü şarkıcının yeni imajına binlerce yorum yağdı.
23 yıl önce çıkarttığı 'Vur Yüreğim' şarkısını Şanışer ile tekrardan seslendirecek olan 57 yaşındaki Sertap Erener sürpriz düetin müjdesini verdi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü şarkıcıyı görenler tanımakta güçlük çekti.
Şanışer ile yaptığı düet şarkısına klip çeken Erener klip esnasında çekilen fotoğrafları instagram üzerinden paylaştı. "Vur Yüreğim 17 Haziran!" yazarak yaptığı paylaşım büyük yankı uyandırdı.
57 yaşında olmasına rağmen fit hali ve güzelliğiyle yarı yaşındakilere taş çıkaran Sertab Erener yeni imajı ve değişimiyle sevenlerinden tam not aldı. Erener'e sosyal medyada övgüler yağdı.