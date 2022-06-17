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Sertap Erener'e ne olmuş böyle! Sertab Erener'in son halini gören tanıyamadı

Sertap Erener'e ne olmuş böyle! Sertab Erener'in son halini gören tanıyamadı

Sertab Erener yeni şarkısı için kamera karşısına geçti. Erenet hit şarkılarından " Vur Yüreğim" i rapçi Şanışer ile 23 yıl sonra yeniden seslendirdi. Objektif karşısına geçen ikilinin fotoğraflarını Erener sosyal medya hesabından paylaştı. Erener'in son halini tanımakta güçlük çeken takipçileri ünlü sanatçı için Şebnem Ferah benzetmesi yaptı..

Sertap Erener'e ne olmuş böyle! Sertab Erener'in son halini gören tanıyamadı

Şarkılarıyla, kendine has sesiyle bir döneme damga vuran, Türk Pop Müziği'nin güçlü seslerinden Sertab Erener hit şarkılarından " Vur Yüreğim" i rapçi Şanışer ile 23 yıl aradan sonra yeniden seslendirdi. Kapak çekimi için objektif karşısına geçen ikilinin fotoğraflarını Erener sosyal medya hesabından paylaştı. Takipçileri Erener'in son hali için Şebnem Ferah benzetmesi yaptı..

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Sertap Erener'e ne olmuş böyle! Sertab Erener'in son halini gören tanıyamadı

Sertab Erener, 'Vur Yüreğim'i 23 yıl sonra rapçi Şanışer ile yeniden seslendirdi. 17 Haziran'da müzikseverlerle buluşacak olan şarkının kapak çekimi için objektif karşısına geçen ünlü sanatçı, fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

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Sertap Erener'e ne olmuş böyle! Sertab Erener'in son halini gören tanıyamadı

Ünlü şarkıcıyı tanımakta güçlük çektiler

Takipçileri, 57 yaşındaki Erener'i tanımakta güçlük çekti. Ünlü ismin, estetik operasyon geçirdiği ileri sürüldü. 

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Sertap Erener'e ne olmuş böyle! Sertab Erener'in son halini gören tanıyamadı

Estetik yaptırdığı iddia edildi

Sertab Erener'in; kaşlarını kaldırdığı, gözaltı ışık, burun ve jawline çene dolgusu yaptırdığı iddia edildi.  

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