Sertap Erener'den 17 yıl sonra Eurovison itirafı o gece yaşananları anlattı
''Everyway That I Can'' şarkısıyla Türkiye'yi gururlandıran Sertap Erener, Instagram canlı yayınında 17 yıl önce Eurovision'da birinci olduğu geceyi anlattı.
Sertab Erener, Moda Tasarımcıları Derneği’nin Instagram hesabında gerçekleşen canlı yayına konuk oldu. 2003 yılında Letonya'da düzenlenen 48'inci Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye'yi temsil eden ve ''Everyway That I Can'' adlı parçasıyla birinci olan Sertab Erener, tarihe geçen gece hakkında konuştu.
Sertab Erener, "İlk provada heyecandan elimiz ayağımız titredi. Kendimi hep ‘Bu bir konser’ diye rahatlatmaya çalıştım" dedi.
Bir ara umudumu kaybettiğini söyleyen şarkıcı, "Sıralamada aşağılara inmiştik çünkü" ifadelerini kullandı.
Erener, basın toplantısına dair anısını ise şu sözlerle anlattı:
"En son Belçika’nın verdiği puanla birinci olduk, sonrasını hatırlamıyorum. Her şey bitti, kulise döndük. Beni tüm dünya basını bekliyor, ben kulisi temizliyorum!''