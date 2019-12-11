Sertap Erener makyajsız çekilince çıldırdı! İşte 55 yaşındaki gerçek hali
İSTANBUL Havalimanı'nda aracını beklerken makyajsız haliyle yakalanan Sertap Erener, basın mensuplarına ateş püskürdü.
Bir dönem ''100 yaşıma kadar yaşayacağım'' sözleriyle gündeme gelen 55 yaşındaki ünlü şarkıcı Sertap Erener, kendisine kök hücre tedavisi yaptırarak gençleşmeye çalışmasıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü ki sahne makyajı olmayınca her şeyi ele verdi.
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Önceki akşam İstanbul Havalimanı'nda aracını beklerken makyajsız haliyle basın mensuplarına yakalanan Sertap Erener, flaşların patlamasıyla muhabirleri yanına çağırarak ateş püskürdü.
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Basın mensuplarıyla sıklıkla yaşadığı gerginliklerle adından söz ettiren Erener, muhabirlere bağırarak şunları söyledi:
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''Fotoğrafları silin''
"Ben ünlü falan değilim. Fotoğrafları silin. Önce benden gelip fotoğraf çekmek için isteyin. İzin almadan niye çekiyorsunuz?''
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