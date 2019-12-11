Sertap Erener makyajsız çekilince çıldırdı! İşte 55 yaşındaki gerçek hali

Bir dönem ''100 yaşıma kadar yaşayacağım'' sözleriyle gündeme gelen 55 yaşındaki ünlü şarkıcı Sertap Erener, kendisine kök hücre tedavisi yaptırarak gençleşmeye çalışmasıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü ki sahne makyajı olmayınca her şeyi ele verdi.