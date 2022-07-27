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Sertab Erener'den yıkan haber! Konseri ertelemek zorunda kaldı

Sertab Erener'den yıkan haber! Konseri ertelemek zorunda kaldı

57 yaşındaki şarkıcı Sertab Erener'in koronavirüse yakalandığı öğrenildi. Şarkıcının 27 Temmuz akşamı açık havada vereceği konser, rahatsızlığı nedeniyle ertelenmek zorunda kaldı. Ünlü şarkıcı, bu haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Bakın ne söyledi...

Sertab Erener'den yıkan haber! Konseri ertelemek zorunda kaldı

Şarkıcı Sertab Erener, açık havada hayranlarıyla buluşacaktı. Hazırlıklar devam ederken, ünlü şarkıcının koronavirüse yakalandığı öğrenildi. Rahatsızlığından dolayı konseri ertelemek zorunda kalan Erener, haberi sosyal medya hesabının hikaye kısmından verdi. 

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Sertab Erener'den yıkan haber! Konseri ertelemek zorunda kaldı

57 yaşındaki şarkıcı Sertab Erener, Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenecek olan konserle hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyordu.

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Sertab Erener'den yıkan haber! Konseri ertelemek zorunda kaldı

Ancak Erener'in Kovid-19 testi pozitif çıktı.

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Sertab Erener'den yıkan haber! Konseri ertelemek zorunda kaldı

BKM'den yapılan açıklamada ise Erener'in koronavirüse yakalanması sebebiyle, 27 Temmuz'da düzenlenecek olan konserin iptal edildiği duyuruldu.

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