Sertab Erener'den yıkan haber! Konseri ertelemek zorunda kaldı
57 yaşındaki şarkıcı Sertab Erener'in koronavirüse yakalandığı öğrenildi. Şarkıcının 27 Temmuz akşamı açık havada vereceği konser, rahatsızlığı nedeniyle ertelenmek zorunda kaldı. Ünlü şarkıcı, bu haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Bakın ne söyledi...
Şarkıcı Sertab Erener, açık havada hayranlarıyla buluşacaktı. Hazırlıklar devam ederken, ünlü şarkıcının koronavirüse yakalandığı öğrenildi. Rahatsızlığından dolayı konseri ertelemek zorunda kalan Erener, haberi sosyal medya hesabının hikaye kısmından verdi.
57 yaşındaki şarkıcı Sertab Erener, Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenecek olan konserle hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyordu.
Ancak Erener'in Kovid-19 testi pozitif çıktı.
BKM'den yapılan açıklamada ise Erener'in koronavirüse yakalanması sebebiyle, 27 Temmuz'da düzenlenecek olan konserin iptal edildiği duyuruldu.