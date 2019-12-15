Sertab Erener'den ünlü olmanın bedeli

Sanatçı Sertab Erener, Hürriyet Kelebek'te magazin yazarlarının kendisi için yazdığı 'Ünlü olmanın bir bedeli var Sertab' başlıklı yorumlarına yanıt verdi. Erener; Cengiz Semercioğlu, Ömür Gedik ve Onur Baştürk 'Ünlü olmanın bir bedeli var Sertab' başlıklı bir yazıyla eleştirilere maruz kaldı.