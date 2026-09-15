Sertab Erener'den konser şov! Kim der ki 61 yaşında...

EUROVISION ZAFERİYLE TARİHE GEÇTİ

Kariyeri boyunca “Sakin Ol”, “Aldırma Deli Gönlüm”, “Vur Yüreğim”, “Kumsalda” ve “Kendime Yeni Bir Ben Lazım” gibi birçok sevilen şarkıya imza atan Sertab Erener, geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Sanatçının kariyerindeki en önemli başarılardan biri ise 2003 Eurovision Şarkı Yarışması oldu. Türkiye’yi “Everyway That I Can” adlı şarkıyla temsil eden Erener, 167 puan alarak Türkiye’ye Eurovision tarihindeki ilk ve tek birinciliğini kazandırdı.