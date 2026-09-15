Sertab Erener'den konser şov! Kim der ki 61 yaşında...
Sertab Erener son yıllarda yaş almasına rağmen genç görünümü ile dikkat çekiyor. Erener son konserinde yerinde duramadı. İzleyenler 61 yaşında olduğuna inanmak istemedi.
61 yaşındaki Sertab Erener, Ankara konserinde hem sevilen şarkıları hem de yüksek sahne enerjisiyle izleyenleri coşturdu.
Konser boyunca temposunu düşürmeyen ünlü sanatçı, formda görünümüyle de dikkatleri üzerine çekti.
Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Sertab Erener, yıllardır hafızalara kazınan şarkıları ve sahne performansıyla müzik dünyasındaki yerini koruyor. 61 yaşındaki sanatçı, önceki akşam Ankara’da verdiği konserde bu kez enerjisi ve formda görünümüyle öne çıktı.
EUROVISION ZAFERİYLE TARİHE GEÇTİ
Kariyeri boyunca “Sakin Ol”, “Aldırma Deli Gönlüm”, “Vur Yüreğim”, “Kumsalda” ve “Kendime Yeni Bir Ben Lazım” gibi birçok sevilen şarkıya imza atan Sertab Erener, geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Sanatçının kariyerindeki en önemli başarılardan biri ise 2003 Eurovision Şarkı Yarışması oldu. Türkiye’yi “Everyway That I Can” adlı şarkıyla temsil eden Erener, 167 puan alarak Türkiye’ye Eurovision tarihindeki ilk ve tek birinciliğini kazandırdı.
ANKARA’DA SEVENLERİYLE BULUŞTU
Sertab Erener, önceki akşam Ankara’da sahneye çıktı. Dillere pelesenk olan şarkılarını seslendiren sanatçı, konser boyunca yüksek temposuyla dikkat çekti.
61 YAŞINDA ENERJİSİYLE GENÇLERE TAŞ ÇIKARDI
Konser boyunca adeta yerinde durmayan 61 yaşındaki Erener, sahne enerjisi ve formda görünümüyle izleyenlerin ilgisini çekti. Sanatçı, hareketli performansıyla gençlere taş çıkardı.