Sertab Erener 'Utanıyorum insan olmaktan' deyip isyan etti Yonca Evcimik destek oldu

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, Bodrum’un bin 392 belediye içerisinde çöp çıkarma sıralamasında 52’nci sırada olduğuna aktararak, şunları söyledi:

''Tüm Yarımada’da bu çıkan çöpü toplamaya yönelik 350 emekçimiz gece gündüz çalışıyor. Bizimle beraber hareket eden en önemli inisiyatiflerden Miss Gibi 1 Bodrum Grubu da bize çok ciddi katkılar sunuyor. Çok önemli misafirlerimiz var.''