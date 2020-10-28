Sertab Erener 'Utanıyorum insan olmaktan' deyip isyan etti Yonca Evcimik destek oldu
BODRUM sahillerinde çöp toplayan Sertab Erener ve Yonca Evcimik, isyan etti. Sahil boyunca çöp toplayan Sertab Erener ise ''Burada herkesin bıraktığı pisliği toplamaya çalışıyorum. Bu çok büyük bir ayıptır. Utanıyorum insan olmaktan'' dedi.
Ünlü sanatçı Sertab Erener ve Yonca Evcimik, Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri ve Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü, Miss Gibi 1 Bodrum grup üyeleri ile birlikte Gümbet sahilinde yapılan çevre temizliğine katıldı. Erener ve Evcimik ellerine aldıkları çöp poşetleriyle sahildeki çöpleri teker teker topladı. Sertab Erener sahilde yaptığı temizlikte gördüğü çöpler karşısında şoke oldu.
Sinirlenen Erener ellerine taktığı eldivenlerle Gümbet sahilini temizledi. Yerdeki izmaritlerden, ay çekirdeği kabuklarına kadar bulduğu bütün çöpleri toplayan Erener, insan olmaktan utandığını söyledi.
Yonca Evcimik ise sahil boyunca yerde gördüğü tüm çöpleri eksiksiz toplayarak çevreyi temiz tutmanın bir zorunluluk olduğunu ifade etti. Gurup üyelerinin ve ünlü sanatçıların yanı sıra Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz’da çöp topladı.
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, Bodrum’un bin 392 belediye içerisinde çöp çıkarma sıralamasında 52’nci sırada olduğuna aktararak, şunları söyledi:
''Tüm Yarımada’da bu çıkan çöpü toplamaya yönelik 350 emekçimiz gece gündüz çalışıyor. Bizimle beraber hareket eden en önemli inisiyatiflerden Miss Gibi 1 Bodrum Grubu da bize çok ciddi katkılar sunuyor. Çok önemli misafirlerimiz var.''