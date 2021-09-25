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Sertab Erener hastanelik oldu! Ünlü şarkıcının 'bağırsak' hastalığı kolit nedir?

Sertab Erener hastanelik oldu! Ünlü şarkıcının 'bağırsak' hastalığı kolit nedir?

Ünlü şarkıcı Sertab Erener, hastanelik oldu. Bağırsaklarında yaşadığı problem nedeniyle tedavi altına alınan Erener, son durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Sertab Erener hastanelik oldu! Ünlü şarkıcının 'bağırsak' hastalığı kolit nedir?

Sertab Erener'in son dönemdeki konserlerini ertelediği ortaya çıktı. İlk olarak Antalya'daki konserini iptal eden şarkıcı, sonrasında da İstanbul'daki sahnesini erteledi. Erener'in sağlık sorunları nedeniyle sahneye çıkamadığı belirtildi.

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Sertab Erener hastanelik oldu! Ünlü şarkıcının 'bağırsak' hastalığı kolit nedir?

"Hastanede emin ellerdeyim, tedavideyim"

Basına yansıyan haberlerin ardından ünlü şarkıcıdan ilk açıklama geldi. Sertab Erener, "Beni merak edip soran herkese teşekkür ederim. Hastanede emin ellerdeyim, tedavideyim. Yeniden görüşmek üzere" dedi.

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Sertab Erener hastanelik oldu! Ünlü şarkıcının 'bağırsak' hastalığı kolit nedir?

Sertab Erener'in bugün planlanan İstanbul konseri iptal edildi. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı; 

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Sertab Erener hastanelik oldu! Ünlü şarkıcının 'bağırsak' hastalığı kolit nedir?

"25 Eylül Cumartesi günü gerçeklemesi planlanan Sertab Erener konseri, sanatçının sağlık sorunları sebebi ile iptal edilmiştir. Anlayışınızdan ötürü teşekkür ederiz."

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