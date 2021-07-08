Sertab Erener 'farelerden beteriz çocuk doğurmayın' lafıyla olay oldu

Bodrum Belediyesinin düzenlediği atık toplama, ayrıştırma ve geri dönüşüm konulu basın toplantısında konuşma yapan ünlü sanatçı Sertap Erener, "Bireysel olarak o kadar çok şeyi bilinçsizce tüketip sonradan ne olacağını düşünmeden yaşıyoruz ki bununla ilgili keskin bir bilince ve birlikteliklere ihtiyacımız var" dedi.