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Sertab Erener 'farelerden beteriz çocuk doğurmayın' lafıyla olay oldu

Sertab Erener 'farelerden beteriz çocuk doğurmayın' lafıyla olay oldu

BODRUM'da bir çevre etkinliğinde konuşan Sertab Erener gündem oldu. Sertap Erener “Fareden beter olduk, onlar bile bizden daha az ürüyor olabilir” dedi.

Sertab Erener 'farelerden beteriz çocuk doğurmayın' lafıyla olay oldu

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde temizlik hizmetlerinde yapılacak çalışmalarının tanıtıldığı toplantıya Sertab Erener'in şok sözleri damga vurdu.

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Sertab Erener 'farelerden beteriz çocuk doğurmayın' lafıyla olay oldu

Yeni Asır Gazetesi'nden Tuba Ayhan'ın haberine göre, çevre konusundaki öfkesini çocuk sahibi vatandaşlara yönelten Erener'in sözleri büyük tepki topladı.

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Sertab Erener 'farelerden beteriz çocuk doğurmayın' lafıyla olay oldu

Bodrum Belediyesinin düzenlediği atık toplama, ayrıştırma ve geri dönüşüm konulu basın toplantısında konuşma yapan ünlü sanatçı Sertap Erener, "Bireysel olarak o kadar çok şeyi bilinçsizce tüketip sonradan ne olacağını düşünmeden yaşıyoruz ki bununla ilgili keskin bir bilince ve birlikteliklere ihtiyacımız var" dedi.

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Sertab Erener 'farelerden beteriz çocuk doğurmayın' lafıyla olay oldu

Erener, "Ben her gün yola çıktığımda sağa sola bakmamaya çalışıyorum çünkü gerçekten çok acıklı. En temel sorunumuzda çoğuz, milyarlarca insanız ve artık çocuk doğurmamamız gerekiyor. Biraz duralım gerçekten, çoğalmamamız gerekiyor. Fareden beter olduk, onlar bizden az ürüyor olabilirler" dedi.

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