Serpil Barlas son yolculuğa uğurlandı! Meğer Nisan ayında...
Pop müziğin usta isimlerinden Serpil Barlas sessiz sedasız İstanbul'da toprağa verildi.
1980'li yıllarda seslendirdiği şarkılarla tanınan sanatçı Serpil Barlas, önceki gece Beşiktaş'taki evinde akşam yemeğinin ardından kalbindeki ritim bozukluğuna bağlı kalp yetmezliğinden hayatını kaybetmişti.
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Barlas'ın cenaze töreni bugün, koronavirüs tedbirleri kapsamında Feriköy Mezarlığı'nda gerçekleşti.
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Törene Eşi Uğur Dikmen, kendisi gibi şarkıcı olan annesi Aysel İpar, yakınları ve sevenleri katıldı.
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Ünlü şarkıcının cenazesi kılınan namazın ardından Feriköy Mezarlığı'nda defnedildi.
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