Sermiyan Midyat'ın filmi Zalo'nun setinde ölen Halil Kumova'nın korona testi pozitif çıktı
MALATYA’da çekimleri süren ‘Zalo’ isimli sinema filminin oyuncularından Halil Kumova’nın ani ölümünden sonra yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
Halil Kumova, Malatya’da çekimleri devam eden ‘Zalo’ isimli sinema filminin setinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Usta oyuncunun ani vefatı filmin başrol oyuncusu Sermiyan Mityat başta olmak üzere set çalışanlarını yasa boğdu.
Halil Kumova'nın "Zatürreye bağlı solunum yetmezliği" nedeniyle hayatını kaybettiği söylense de koronavirüs testi yapılmıştı, sonuç pozitif çıktı. Set çalışanlarında da yapılan testlerde 4 kişinin daha testi pozitif çıkarken, ünlü oyuncu Sermiyan Midyat ise testinin negatif çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Yapılan testlerde film çekiminde görevli 4 kişinin daha Covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenilirken, filmin başrol oyuncularından olan ünlü oyuncu Sermiyan Midyat sosyal medya hesabından test sonucunun negatif çıktığını açıkladı.
Yapılan PCR testinin sonuç raporunu paylaşan Midyat, şunları yazdı:
''Değerli oyuncu abimiz ve rol arkadaşım Halil Kumova’nın vefat nedeni “şiddetli zatürreye bağlı solunum yetmezliği ve Covid19 olası vaka” şeklinde belgelenmiştir. Bu sebeple şahsıma da yapılan Covid 19 test sonucum negatif olarak çıkmıştır” bilgisini verdi.